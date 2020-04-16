خيرية الشارقة: 50 مريضاً داخل الدولة يستفيدون من غسيل الكلى

الشارقة (وام)

قالت جمعية الشارقة الخيرية إنها قدمت مساعدات، خلال الربع الأول من العام الجاري، لـ 50 حالة من المصابين بمرض الفشل الكلوي على مستوى الدولة، حيث تكفلت بكامل نفقاتهم والتي بلغت في مجملها 1.1مليون درهم.

وأوضح أسعد الزرعوني، رئيس قسم المساعدات الداخلية في جمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية تمكنت منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس 2020 من مساعدة 50 حالة مرضية من ذوي الدخل المحدود، ممن تأكدت أحقيتهم للمساعدة، بحسب نتائج الدراسة الميدانية والبحث الاجتماعي والتقارير الطبية وقرارات لجنة المساعدات العادية والطارئة، مشيراً إلى أن الجمعية تتفاعل بشكل سريع وعاجل فيما يخص طلبات المساعدات العلاجية والتي تحتاج إلى سرعة في الاستجابة والمساعدة للمستحقين، خاصة مرضى الفشل الكلوي. وأشار إلى أن هذه المساعدات جاءت بالتنسيق مع الجهات الصحية والمستشفيات بالدولة، من خلال التعاون القائم، بهدف توفير الجلسات للحالات المرشحة من قبل الجمعية بشكل منتظم.. مشيراً إلى أنه في ضوء الرؤية العامة للجمعية وخططها نحو الاستدامة في تقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها، فقد تم إنشاء عيادة غسيل الكلى لتوفر جلسات الغسيل لجميع الحالات المسجلة بكشوف الجمعية ممن حصلوا على أحقية بالمساعدة، حيث يخضع المرضى لجلسات الغسيل بمعرفة فريق طبي من قبل المستشفى الإماراتي الأوروبي، ويمكن للمرضى من غير المسجلين بكشوف الجمعية، الحصول على جلسات الغسيل بمقابل رمزي.

وتوجه أسعد الزرعوني بالشكر الجزيل إلى المحسنين والمتبرعين بأموالهم لتوفير العلاج والدواء للحالات المستحقة، حتى يستعيدوا عافيتهم وصحتهم.