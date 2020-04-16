محمد بن راشد: العالم بحاجة إلى تكاتف دولي غير مسبوق

دبي (وام)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إن التحديات التي يمر بها العالم حالياً تتطلب تعاوناً وتكاتفاً دولياً غير مسبوق.

وقال سموه في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق.

وأضاف سموه أن توجيهاتنا للسفراء الحاليين والجدد: التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدودا لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول، والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قد أكد على حماية المصالح العليا للإمارات، ومد يد العون والمساعدة لكل مواطن ومواطنة ممن يوجدون في الدول الصديقة للعلاج أم للسياحة أم للدراسة دون إبطاء أو تردد.

جاء ذلك، لدى أداء أربعة سفراء جدد للدولة معينين في عدد من الدول الصديقة اليمين القانونية أمس أمام سموه، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة «عن بُعد»، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بوساطة تقنية الاتصال عن بُعد.

وأقسم كل من محمد سعيد محمد مرشد الكعبي، سفير الدولة المعين لدى جمهورية بنين، وعبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة المعين لدى جمهورية أوغندا وراشد مطر سلطان الصيري سفير الدولة المعين لدى نيوزيلندا، وسعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة المعين لدى جمهورية الأرجنتين، أقسموا بالله العظيم أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، محافظين على المصالح الوطنية العليا للإمارات، وأن يؤدوا مهام أعمالهم بكل أمانة وإخلاص، وأن يحترموا دستور الدولة، ويحافظوا على سمعتها في الخارج.

وقد تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفراء الجدد النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم وحماية مصالح الإمارات العليا، ومد يد العون والمساعدة لكل مواطن ومواطنة ممن يوجدون في الدول الصديقة، أكان للعلاج أم للسياحة، أم للدراسة دون إبطاء أو تردد.

ودعاهم سموه إلى احترام قوانين وثقافات الدول التي يمثلون بلادهم فيها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذه الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ومن جهة ثانية، تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن طريق تقنية الاتصال عن بُعد، أوراق اعتماد فاسواني كمال رام شاند سفير جمهورية سنغافورة الجديد لدى الدولة الذي نقل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تحيات فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيس جمهورية سنغافورة، ومعالي لي سيان لونغ رئيس الوزراء وتمنياتهما لسموهما بدوام الصحة والسعادة، ولشعبنا اضطراد التقدم والرخاء.

ورحب سموه بالسفير الجديد، متمنياً له ولأسرته طيب الإقامة والعيش في ربوع الإمارات وفي كنف مجتمعها العربي المسلم والمتنوع الأعراق والثقافات.

وأكد سموه للسفير أنه سيحظى أسوة بزملائه سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة بكل أشكال التعاون والتسهيلات التي تعينه على أداء مهامه، والعمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات، وسنغافورة وشعبيهما الصديقين.