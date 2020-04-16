11.8 مليون معاملة إلكترونية عبر البوابة الرسمية للدولة

أبوظبي ( وام )

أظهرت أحدث الأرقام التي ترصد حركة النشاط عبر البوابة الرسمية للدولة إنجاز نحو‏‏ 11.752 ‏‏مليون معاملة تندرج ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية المصنفة بكونها الأكثر استخداماً خلال العام 2019.

وكانت الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال التحول الذكي خلال السنوات القليلة الماضية، وظهر ذلك جلياً من خلال توفير الحكومة لنحو 5713 خدمة اتحادية ومحلية وإجراء إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للدولة خلال العام 2019، والحزمة الثرية من الخدمات التي وفرتها البوابة الرسمية، أكسبتها صفة المنصة الرقمية الأكثر تطوراً على المستويين الإقليمي والعالمي، فهي بالإضافة لما تتميز به من سهولة ومرونة في إجراءات إنجاز المعاملات عبر الدخول الذكي، أتاحت للجمهور خدمة التوقيع الرقمي على المستندات والنماذج.

وكان العام 2013 قد شهد نقطة تحول مهمة في دولة الإمارات لجهة تطبيق التحول الذكي وذلك بعدما تم إطلاق مبادرة الحكومة الذكية وتوفير الخدمات للجمهور إلكترونياً.

وشملت قائمة الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً خلال العام الماضي المعاملات ذات العلاقة بدفع المخالفات المرورية وتجديد تصريح الإقامة وعقود العمل وبطاقات الهوية وأذونات الدخول ودفع مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتفصيلاً على مستوى الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً لعام 2019 فقد بلغ عدد المخالفات المرورية التي جرى إنجاز دفعها إلكترونياً 1553681 ‏‏معاملة .. فيما تم تجديد تصريح وعقد عمل وتصريح عمل مهمة من داخل الدولة بواقع 1453908 معاملات، وبلغ عدد أذونات الدخول 2382107 معاملات، ونحو‏‏ 1866107 معاملات دفع المبالغ المستحقة للكهرباء والمياه.

كما تم إصدار 1123999 عقد عمل جديدا من داخل الدولة وتجديد تصاريح الإقامة بواقع‏‏ 761821 معاملة وتجديد بطاقة الهوية بواقع 697538 ‏‏معاملة و619144 معاملة لإصدار تصاريح الإقامة و524331 معاملة لإصدار تصريح عمل جديد و‏‏523751 معاملة لإصدار بطاقة هوية جديدة.

ويشار إلى أن قائمة قطاعات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الرسمية تشمل خدمات الرعاية الصحية - وزارة الصحة ووقاية المجتمع إضافة إلى خدمات التعليم - وزارة التربية والتعليم وخدمات وزارة تنمية المجتمع وخدمات إلكترونية في شؤون العاملين - وزارة الموارد البشرية والتوطين وخدمات موظفي الحكومة الاتحادية - الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالإضافة إلى خدمات وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة التغير المناخي والبيئة وزارة الطاقة والصناعة فقد وفرت وزارة الداخلية جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة في مجال المرور وترخيص المركبات والأمن الجنائي والمنشآت العقابية والإصلاحية والدفاع المدني بجانب خدمات إلكترونية متعلقة بالفيزا وتأشيرات الدخول والإقامة - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وخدمات إلكترونية للمواطنين المسافرين والموجودين خارج الدولة - وزارة الخارجية والتعاون الدولي.