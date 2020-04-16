في محاكم رأس الخيمة.. «علانية الجلسات» عن بُعد

محمد صلاح (رأس الخيمة) حققت دائرة محاكم رأس الخيمة مبدأ علانية الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها عن بُعد.

وأوضح المستشار أحمد الخاطري، رئيس الدائرة، أن

إطلاق الخدمة يشمل درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، فيما عدا قضايا الأسرة والطفل لاعتبارات استثنائية ولخصوصية أطرافها، أو حالات يقدرها القاضي.

وتتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات عن بُعد من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية.

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