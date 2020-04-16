شرطة أبوظبي تنفذ قرار إعفاء رسوم تسجيل مركبات الشركات

أبوظبي (الاتحاد) نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين قرار إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل تنفيذاً لحزمة الإجراءات التحفيزية الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي.

ويشمل القرار إعفاء المركبات التي تمارس الأشطة التجارية في الإمارة من رسوم التسجيل من تاريخ 16 مارس 2020 ولغاية نهاية العام، وسيتم ارجاع الرسوم للمركبات التي دفعت الرسوم المالية وأكملت التسجيل.

ودعت شرطة أبوظبي جميع الشركات والمؤسسات للاستفادة من القرار عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني

www.adpolice.gov.ae والالتزام بجميع التدابير الوقائية الاحترازية التي تطبقها الجهات المختصة في الدولة حالياً واتباع النظم والقوانين والارشادات التى ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

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