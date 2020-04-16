أمطار على الدولة.. وتوقعات باستمرارها اليوم

ابراهيم سليم (ابوظبي)

شهدت معظم مناطق الدولة أمس هطول أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، ويتوقع أن تستمر اليوم، بفعل امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم مع أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، ورياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تسببت في تدنى الرؤية الأفقية. كما شهد البحر اضطراباً وبلغ ارتفاع الموج بالعمق 8 أقدام في الخليج العربي و6 أقدام في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة ببرق ورعد أحياناً في النهار.

وكانت الحالة الجوية بدأت الأحد الماضي: «حيث تعمق المنخفض الجوي السطحي والعلوي تدريجياً وتزامن معه زيادة الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا، ماأدى إلى تطور السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة بدأت غرباً وعلى البحر وامتدت على المناطق الساحلية والداخلية من الدولة على شكل موجات يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات خاصة يوم أمس».

استعدادات في رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة أمس، هطول أمطار متوسطة مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة. وأكدت دائرة الخدمات العامة بالإمارة استعدادها للتعامل مع تجمعات الأمطار، خاصة في المناطق المنخفضة، وطالبت شرطة رأس الخيمة قائدي السيارات بتوخي الحذر على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، مع هطول الأمطار على هذه الطرق. وتساهم الأمطار خلال الفترة الحالية في تعزيز منسوب المياه الجوفية خاصة بالمزارع وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على ازدهار الزراعات الشتوية، خاصة مزارع الخضراوات والفواكه، التي تعتمد على المياه الجوفية في عملية الري.

جاهزية في الظفرة

شهدت مدن منطقة الظفرة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على مختلف المناطق، حيث هطلت أمطار غزيرة على المدن الساحلية، بينما تراوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة على بقية المدن.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن مكتب الطوارئ يستقبل جميع البلاغات على مدار الساعة، مشددة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية.

وطالبت الأهالي بالتواصل مع مكتب الطوارئ والأزمات التابع لها عبر الرقم المخصص لتلقي البلاغات بشأن تجمع المياه أو الرمال وسقوط الأشجار، أو سقوط أو ميلان أعمدة الإنارة.