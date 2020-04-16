«تريندز» يدعم الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في مواجهة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في دعم منصة البحث العلمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، التي أطلقتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ وتضم العديد من المراكز البحثية، والجامعات الوطنية، والخبراء من مختلف دول العالم.

وتقوم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور فاعل في تطوير الاستجابة الوطنية والدولية لمواجهة وباء كورونا. وتنخرط بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى احتواء تداعياته، وفي هذا السياق، فقد دُعيت الهيئة إلى الندوة الدولية المنعقدة عن بُعد، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث التابع لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، في بانكوك حول «الحد من تعرض النازحين والمهاجرين لخطر وباء كوفيد - 19»، وقد شاركت الهيئة مركز «تريندز» هذه الدعوة، كأحد أعضاء منصتها البحثية العلمية، لمواجهة وباء كورونا.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المشاركة في منصة البحث العلمي لمواجهة وباء كورونا، تأتي من منطلق إيمان المركز بضرورة المشاركة الفاعلة في دعم الجهود الرامية إلى رفع التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم، وخاصة في مواجهة هذا الوباء.

ويمثل مركز «تريندز» في هذه المنصة أحمد محمد الأستاد المستشار العلمي للمركز، الذي أكد أن منصة البحث العلمي لمواجهة هذا الوباء تعكس إيمان دولة الإمارات بقيمة البحث العلمي، والعمل على تعزيز دوره في مواجهة الأزمات، ولهذا فقد استثمرت منذ وقت مبكر في البحث العلمي، وعملت على إيجاد قاعدة من الكوادر البحثية المواطنة المتخصصة في مختلف المجالات.

وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات المهمة في هذا الشأن، أهمها ضرورة تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول ذكية مستدامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتركيز الاستثمارات على الأبحاث العلمية الخاصة بالأوبئة وكيفة علاجها في المستقبل، والعمل على إيجاد آليات دولية جديدة تعزز من فاعلية الاستجابة الدولية للتصدي لهذه النوعية من الأوبئة التي لا تعترف بالحدود.