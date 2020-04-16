إعفاء مستخدمي «مواقف أبوظبي» من الرسوم حتى إشعار آخر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن تمديد فترة إعفاء مستخدمي المواقف العامة في إمارة أبوظبي من الرسوم، وذلك حتى إشعار آخر، وفي تقرير إنجازاته للربع الأول من العام الحالي أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه أنجز 1.091.580 معاملة خلال الربع الأول من العام الحالي.

واتخذ المركز العديد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد- 19»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، نفذ حملة تعقيم متكاملة شملت جميع حافلات النقل العام، البالغ عددها 632 حافلة، منها 410 حافلات في مدينة أبوظبي وضواحيها، و152 حافلة في مدينة العين وضواحيها، و70 حافلة في منطقة الظفرة، إضافة إلى 6390 مركبة أجرة، وتعقيم 7625 حافلة مدرسية تخدم 690 مدرسة وحضانة حكومية وخاصة.

كما قام مركز النقل بتركيب بوابة ذكية عند المدخل الرئيس لمحطة الحافلات الرئيسة في كل من مدينتي أبوظبي والعين، ترش بشكل تلقائي مواد معقمة صديقة للبيئة على الجمهور الداخل إلى مبنى المحطة، فيما تؤدي هذه البوابات دوراً فاعلاً في الوقاية من الفيروس.

وأطلـــق المــركــز في أواخـــر الربـــع الأول خدمة مجانية «حافلة عنــد الطلــب»، عبر التطبيق الذكــــي

«Abu Dhabi Healthcare Link»، مما يوفر للكوادر الطبية وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة بين مساكنهم ومقار عملهم، وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر، كما أطلق المركز، ودائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منافذ البيع المعتمدة في الإمارة، «مبادرة دعم منافذ البيع بمركبات الأجرة» لتوصيل السلع والخدمات إلى المنازل بطريقة مباشرة، وقد لاقت هذه المبادرة رواجاً كبيراً، حيث قامت مركبات الأجرة في الأيام الثلاثة الأولى من إطلاق الخدمة، بـتوصيل 477 طلباً، من خلال 230 مركبة نقلت السلع والمواد الأساسية المطلوبة من مختلف منافذ البيع في الإمارة.

وكشف المركز عن أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 18.4مليون رحلة راكب، وقد بلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام 632 حافلة، منها 410 حافلات في مدينة أبوظبي وضواحيها، و152 حافلة في مدينة العين وضواحيها، و70 حافلة في منطقة الظفرة.

وأعلن المركز أن عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 19.8 مليون راكب من خلال 11 مليون رحلة، قامت بها 6390 مركبة أجرة، تابعة لـ 8 شركات تعمل في هذا القطاع.

وأعلنت إدارة الحركة المرورية في مركز التحكم المروري التابع للمركز، أن عدد البلاغات الواردة التي تعاملت معها خدمة مساندة الطرق، بلغ خلال الربع الأول من العام 5747 بلاغاً، وعلى صعيد آخر، ساهم مركز التحكم المروري في برنامج التعقيم الوطني، من خلال توفير 11 دورية، لدعم وتأمين فرق شركات التعقيم على مستوى إمارة أبوظبي.

وقام المركز في الربع الأول من العام، بتفعيل 5198 موقفاً «سطحياً» للمركبات في مدينة العين، موزعة على 4 قطاعات في المدينة. وبلغ عدد الذين استخدموا الدراجات الكهربائية «سكوتر» في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام، 286 ألفاً و705 مستخدمين.

وعلى صعيد النقل البحري، بلغ عدد الركاب الذين استخدموا العبارات التابعة للمركز، خلال الربع الأول من العام الحالي، 13301 راكب و2938 مركبة.