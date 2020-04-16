شرطة أبوظبي: متابعة خالد بن محمد بن زايد زادت عزيمتنا في حماية الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

ثمّن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، المتابعة والدعم المتواصل من القيادة الحكيمة، لكافة الفرق المشاركة في الصفوف الأولى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن شكره وامتنانه، نيابة عن كافة المنتسبين، لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لاطمئنان سموه على أوضاع ضباط شرطة أبوظبي، في كل من أبوظبي والعين والظفرة وإدارة العمليات وقيادة الحدث، خلال اتصال سموه الهاتفي مع مجموعة من الضباط.

وأكد معاليه، أن كلمات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وجدت أصداءً كبيرة في قلوب المنتسبين، وزادت من قوة وعزيمة الفرق، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تحظى به كافة الفرق الوطنية المشاركة في الخطط الأمنية والوقائية، وخصوصاً الصفوف الأمامية، مشيراً إلى أن دعم القيادة الحكيمة يمثل حافزاً كبيراً للجميع، لبذل المزيد من العطاء والعمل لتجاوز المحنة، مجدداً العهد والولاء ببذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع في هذا الظرف العصيب، الذي سيمر على بلادنا برداً وسلاماً بإذن الله، وبفضل الرعاية والاهتمام المتواصل من القيادة الحكيمة.

وأكد أن فرق العمل الشرطية تواصل جهودها ليلاً ونهاراً في الميدان، وتعمل بوتيرة واحدة كل في اختصاصه لنشر الأمن والأمان، والمشاركة في جهود الدولة لتوعية المواطنين والمقيمين والزوار بالإجراءات الوقائية الضرورية، إلى جانب الاستجابة للمكالمات والبلاغات الطارئة، وفقاً لخطط العمل المعتمدة، وبالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الحكومية.

وأشار إلى الجهود المتواصلة يومياً بتوعية الجمهور بأهمية البقاء في المنازل، والإجراءات الضرورية للوقاية، وتعزيز الصحة والسلامة، وإنجاز معاملاتهم عبر التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي وموقعها الإلكتروني، على مدار الساعة، دعماً لجهود برنامج التعقيم الوطني، وحرصاً منها على مواكبة التقنيات الحديثة، وتسخيرها لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بكل قطاعاته.