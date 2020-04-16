70 ألف وجبة للعمال الخاضعين للحجر الصحي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية بيت الخير، أن مركبات «الطعام للجميع» المجهزة لهذا الغرض، وزعت نحو 70 ألف وجبة إفطار وغداء وعشاء للعمال الخاضعين للحجر الصحي في مناطق نايف وحتا وجبل علي في إمارة دبي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة بالإمارة، وذلك ضمن خطة تقديم الدعم والرعاية للفئات المحددة. وأكدت الجمعية، أنها عملت على زيادة وتيرة التوزيع، لتصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً، مشيرة إلى ارتفاع هذه الأعداد مع دخول شهر رمضان، من خلال مشروع «إفطار صائم» الذي تستهدف الجمعية أن يصل عدد وجباته إلى نصف مليون وجبة إفطار، ستوزع من خلال مركبات الطعام للجميع التي ستجوب أنحاء الدولة.

وقال عابدين العوضي، مدير عام «بيت الخير»: «تجد الجمعية في العمال المقيمين، فئة تستحق الدعم لدورها في بناء الوطن، وترى في إسعادهم واجباً لتكريم هذه الشريحة، ونظراً لظروف غربتهم وبعدهم عن أوطانهم، ولأن كثيراً منهم يعملون في مهن وأعمال محدودة الدخل، فقد وجدت فيهم (بيت الخير) هدفاً لأعمالها الخيرية والإنسانية».

وأشار العوضي إلى أن الجمعية توسعت في توزيع الوجبات على العمال مؤخراً، بسبب إقبال المحسنين الكرام على التبرع لمشروع «الطعام للجميع» الذي قصد به إحياء تقليد إطعام الطعام الذي عرف به شعب الإمارات، والذي يعد قيمة مهمة من قيم ديننا الحنيف، بالإضافة لما يقدمونه من كفارات لليمين ونذور وصدقات وتبرعات. وأكد أن إطعام العمال المقيمين من ذوي الدخل المحدود، أفضل وجه ننفق فيه هذا العطاء الخير، مشيراً إلى أن الجمعية وزعت في عام التسامح على العمال أكثر من 1.3 مليون وجبة، منها 705 آلاف وجبة إفطار قدمت في رمضان الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 32 مليون درهم.

ولفت إلى أن وتيرة توزيع الوجبات أخذت منحى آخر في ظل « كورونا» لا يقل أهمية عن العام الماضي.