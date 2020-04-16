استمرار الفحوص المنزلية لأصحاب الهمم

أبوظبي (وام) تستمر الفرق المختصة بتنفيذ الفحوصات المنزلية للمستهدفين من أصحاب الهمم، للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المتضمنة إطلاق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، والذي يأتي استكمالا لجهود دولة الإمارات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع.

وشملت الفحوصات المستهدفين من أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في إمارات الدولة كافة، حيث يعمل الفريق المختص وفق برنامج زمني ضمن التوجيهات لإنهاء هذه الفحوصات بغضون 30 يوما ليشمل كل المستهدفين من أصحاب الهمم غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص خاصة من لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي أو من غير القادرين على التعبير أو يعانون من صعوبة التواصل مع الآخرين.

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