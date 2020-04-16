أبوظبي (الاتحاد) أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ودار زايد للرعاية الأسرية مبادرة «أبشروا نحن في خدمتكم»، واستهدفت الفئات المجتمعية من الأسر ذات الدخل المحدود والقصر وأسرهم، والأسر الحاضنة. وتستهدف المبادرة مساندة الفئات الأكثر حاجة للدعم في إمارة أبوظبي من خلال الاطمئنان عليهم، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتحديد احتياجاتهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة.

وتهدف المبادرة لرفع كفاءة الاستجابة للفئات الأكثر حاجة للرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم النفسي والحماية الاجتماعية المناسبة، وفق احتياجاتها، وتسهيل وصول الفئات المستهدفة للخدمات التي توفرها لهم المؤسسات والهيئات ذات الاختصاص.

وتقوم الجهات الشريكة في هذه المبادرة بالتواصل مع الفئات المستهدفة عبر التواصل المباشر من قبل فريق متخصص للاطمئنان عليهم، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي المناسب لهم، وحصر احتياجاتهم.

وتتنوع وسائل تقديم المبادرة، وذلك عبر التواصل المباشر مع مركز الاتصال الأسري على الرقم: 80033322 من خلال فريق العمل المختص، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، وعبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والذي يتيح تلقي الاستشارات المختلفة من خلاله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبشروا نحن في خدمتكم».. مبادرة لـ«التنمية الأسرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.