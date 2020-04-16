طفلان مواطنان يتبرعان لبرنامج «معاً نحن بخير»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية،معاً، تلقي مساهمة مميزة من طفلين إماراتيين يبلغان من العمر ثمانية أعوام، وسبعة أعوام، بمبلغ ألف درهم في برنامج «معاً نحن بخير»، مجسدين أروع أمثلة العطاء في سبيل خدمة المجتمع.

ويشجع الصديقان أحمد يحيى الهاشمي، ومشعل مبارك الراشدي أفراد المجتمع على المشاركة في الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات الحالية، حيث تعد هذه المساهمة من أروع الأمثلة التي تؤكد تماسك المجتمع ووحدته عبر تقديم مساهمات مالية وعينية للمساعدة في مواجهة آثار التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.

وقال أحمد يحيى الهاشمي، البالغ من العمر 8 أعوام: «تتميز بلدنا بقيادة حكيمة أعطت أهمية كبيرة للصحة والتعليم، وبدورنا يجب أن نتميز بمساهماتنا، حيث إنه من واجبنا المجتمعي أن نساعد بعضنا، ونقف معاً كمجتمع متماسك في وجه هذه التحديات». ودعا الطفلان كافة سكان أبوظبي للتوحد ليكونوا يداً واحدةً للتصدي لهذا الوضع الاستثنائي. وقال الطفل مشعل مبارك الراشدي: «شاركت في هذه الحملة لتلبية نداء الواجب الوطني».

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