فعلتها «زايد العليا لأصحاب الهمم».. 10 خدمات رقمية عبر «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تفعيل عشر خدمات رقمية رئيسة تقدمها المؤسسّة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إن الجهود التي تقوم بها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنبثق من حرص القيادة على أبنائها من ذوي الهمم، وضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم، ويعد إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الرقمية، تأكيداً لضمان توفير كل سبل الراحة في الحصول على الخدمات دون تكبد عناء التنقل. وأضاف معاليه: «إننا من خلال هذا التحول، نسعى في المقام الأول لتوفير كل الاحتياجات والخدمات لأصحاب الهمم، بطرق سهلة ومبتكرة، لأنهم جزء أساسي منه، كما نسعى لتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية على مستوى حكومة أبوظبي».

من ناحيته، قال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي: «هذه المبادرة تعكس التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ودوره في الوصول إلى هذا المستوى من التكامل».

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة: «زايد العليا» مؤسسة مسؤولة عن رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، موضحاً أن الخدمات الرقمية التي تم تقديمها عبر منصة «تم» الحكومية تشمل عشر خدمات رئيسة مهمة من خدمات المؤسسة الإحدى عشرة خدمة رقمية الموجهة لأصحاب الهمم وأسرهم والشركاء، حيث أصبح من الممكن الحصول عليها في منصة «تم» وبالإضافة لتوافرها مسبقاً في الموقع الإلكتروني للمؤسسّة وعبر التطبيق الذكي الخاص بالمؤسسّة على الهواتف الذكية، والخدمات هي «طلب بطاقة أصحاب الهمم»، «طلب تصريح مركبات أصحاب الهمم، مواقف للزوار والسياح خارج الدولة»، و«طلب توظيف أصحاب الهمم»، و«طلب التدريب العملي لطلبة الجامعات والكليات»، و«طلب عضوية نادٍ رياضي لأصحاب الهمم»، و«طلب توفير ترجمة بلغة إشارة الصم للجهات»، و«طلب حجز موعد التشخيص والتقييم الشامل»، و«طلب إصدار تقارير طالب»، و«فرص التطوع بالمؤسسة»، فضلاً عن «طلب توفير المواد التعليمية بطريقة برايل للجهات»، وهو في المرحلة النهائية من قبل «تم».

وأكد أن أبرز الخدمات الرقمية التي تجد إقبالاً من المتعاملين هي طلب الحصول على بطاقة أصحاب الهمم، إضافة إلى طلب حجز مواعيد للتقييم الشامل، وقال: إن عدد البطاقات الإلكترونية لأصحاب الهمم الجديدة التي سيتم إصدارها «رقمياً»، يصل إلى 12583 بطاقة صاحب همة، ويمكنهم استخدام البطاقة بشكل مباشر للحصول على حقوقهم والاستفادة من المزايا.