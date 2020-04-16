«حلف الفضول الجديد» يعلن التضامن مع المتضررين

واشنطن (الاتحاد) أصدر حلف الفضول الجديد ومقره الرئيسي واشنطن بياناً أعلن من خلاله الموقعون تعاطفهم وتضامنهم مع كل المتضررين من جائحة فيروس كورونا، وأشادوا بكل الجهود المبذولة للتخفيف من أضرار هذا الوباء وبخاصة ما تقوم به طواقم الرعاية الطبية من أطباء وممرضين ومتطوعين، منوهين بجهود العلماء والباحثين في المختبرات والجامعات، متمنين لهم التوفيق في الوصول للقاح في أقرب وقت.

ودعا البيان المؤمنين في العالم للتأمل والتفاؤل بأن هذه الجائحة ستنجلي، بإذن الله، مؤكداً أن هذه الكوارث تشعرنا بضرورة الوحدة الإنسانية، وأنه لا سبيل لإنقاذ بعضنا دون إنقاذ الجميع.

وقال معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس المبادرة، إن تعاليم أديان العائلة الإبراهيمية تهتم بمصالح العباد في المعاش وفي المعاد.

وأشار إلى أن الإمارات قدمت أروع الأمثلة في ذلك، وأصبحت مثالاً يُشاد به في تضامنها وتعاطفها مع المحتاجين في أنحاء العالم.

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