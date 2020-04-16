الإمارات تسهم في نقل مساعدات من الصين لـ«الصحة العالمية»

أبوظبي (وام)

أسهمت الإمارات في نقل شحنة تحتوي على 20 طناً من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، وذلك لمساعدة المنظمة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي في ضوء تفشي وباء كورونا، ودعم جهودها في مواصلة الاستجابة الإنسانية السريعة للدول المحتاجة.

وتتخذ المنظمة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية مقراً لها، وهي مركز لوجستي عالمي متخصص في التأهب لحالات الطوارئ وتوزيع المساعدات الإنسانية. وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: «إن الإمارات تنسق بشكل دائم مع المنظمات الدولية لضمان تكامل الجهود لمساعدة الدول المتأثرة في التصدي للفيروس».

وأضاف: «تشرفنا بلعب دور أساسي في تسهيل إيصال هذه المساعدات إلى المنظمة في هذه اللحظة الحرجة، والاستفادة من قدراتنا اللوجستية المتقدمة لدعم شركائنا في مساعدة الآخرين عندما يكونون في أمسّ الحاجة إليها».

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام للمنظمة أشاد في مارس الماضي بالدور الذي تلعبه الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم الجهود العالمية لمكافحة كورونا، مشيراً إلى أن التضامن بين المجتمعات الدولية ضرورة قصوى.

يذكر أن الدولة قدمت حتى يوم أمس أكثر من 239 طناً مساعدات إلى 22 دولة محتاجة، ما أسهم في دعم أكثر من 240 ألفاً من العاملين بالمجال الطبي.