خبراء لـ«الاتحاد»: الدعم الإماراتي للصومال يعزز جهودها في مواجهة «كورونا»

سمر إبراهيم (القاهرة)

أشاد خبراء في الشأن الصومالي بأهمية المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى الصومال، والتي ستعمل على رفع كفاءة آليات مقديشو في مواجهة فيروس كورونا المستجد«كوفيد - 19».

وكان مطار آدم عبدالله الدولي بالعاصمة مقديشو، استقبل صباح أمس الأول، طائرة مساعدات تحمل 27 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، من الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمساعدة نحو 27 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس «كورونا». وأشاد السفير عبدالحميد بوزاهر رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، بالدعم الإماراتي للصومال، موضحاً أنه يؤكد أهمية مراعاة البُعد الإنساني بين الدول الشقيقة.

وأضاف لـ«الاتحاد»، أن تلك المساعدات تؤكد الدور الإنساني الذي تلعبه الإمارات وقيادتها في دعم الدول العربية والإفريقية، مشيراً إلى أن تلك الجهود مقدرة من جميع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقال عابي فارح عثمان، نائب نقيب الصحفيين الصومالي، إن بلاده تعاني تدهور الوضع الصحي والطبي منذ عقود، ومن ثم جاءت المساعدات الإنسانية الإماراتية في التوقيت المناسب والدقيق، لاسيما في ظل أزمة تفشي الفيروس، موضحاً أن الصومال لم تتلقَّ دعماً طبياً في تلك الأزمة من أي دولة أخرى.

وقال الباحث الصومالي، أحمد عبده: «إن الحرب الأهلية في الصومال دمرت القطاع الصحي، ومن ثم الصومال تحتاج إلى مزيد من الدعم العربي لمواجهة الفيروس وإحداث طفرة تؤهله من مواجهة تفشي الوباء بين مواطني بلاده».

وأضاف عبده لـ «الاتحاد»، أنه على الرغم من ندرة المعلومات الرسمية عن القطاع الطبي الصومالي، إلا أن الدولة تحتاج على الأقل إلى 100 جهاز تنفس صناعي لإنقاذ المرضى بالفيروس، ومن ثم نشكر دولة الإمارات على ذلك الدعم ونرغب في المزيد.

بدوره، قال أسامة أبوبكر الباحث السوداني بمركز الخرطوم للدراسات السياسية والإستراتيجية: «إن المساعدات الإنسانية من دولة الإمارات إلى جمهورية الصومال لمجابهة فيروس كورونا في هذه المرحلة الراهنة أمر له أهمية قصوى وخطوة تدل على وعي سياسي كبير ومسؤولية إنسانية لدى متخذي القرار في الإمارات، خاصة أن الصومال تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، وأصبحت ضمن قائمة إحدى الدول المعرضة لتفشي الفيروس بشكل كبير نتيجة للضعف الشديد في البنية التحتية للقطاع الصحي».

وأضاف أبوبكر لـ «الاتحاد»، أن تلك المساعدات ستدعم هذه الدول ذات الإمكانات الضعيفة في مواجهة انتشار الفيروس، وترسل رسائل إيجابية بأن الصومال ليست دولة «منسية»، ومن ثم لها أثر إيجابي كبير تجاه الإمارات، وكذلك تعمل على توطيد العلاقات بينهما، لاسيما أن السنوات الأخيرة تُركت الصومال للدول ذات الأجندة المغرضة لتشكيل الواقع السياسي في المنطقة، ومن ثم فإن الحضور الإماراتي في تلك المرحلة مهم للغاية، في مكافحة المرض وفي الوجود الإنساني لدعم الصوماليين لتجاوز تلك المحنة.