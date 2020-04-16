الامارات | شرطة دبي تزود عناصرها بأقنعة واقية «ثلاثية الأبعاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تزود عناصرها بأقنعة واقية «ثلاثية الأبعاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي عن تزويد عناصرها بأقنعة الوجه الواقية من الفيروسات، المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في خطوة تعكس سعي القيادة العامة لشرطة دبي للحفاظ على سلامة أفرادها وفرقها العاملة على مدار الساعة ضمن الصفوف الأمامية، للتأكد من التنفيذ الدقيق للإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوظيف التقنيات المتطورة التي حققت دبي في مضمارها تقدماً لافتاً.

وأوضحت شرطة دبي أن قناع الوجه «Face Shield»، الذي صنع وفق أعلى المعايير والمواصفات المهنية، سيستخدم لحماية الفرق الميدانية لرجال الشرطة وطواقم الإسعاف من العدوى التي قد تنتج عن مخالطة بعض المصابين بالأمراض المعدية أو الفيروسات.

ويتميز القناع بخفة وزنه وسهولة ارتدائه، كما يمكن تنظيفه أو استبداله في حال تعرضه للتلوث، ما يجعل منه درعاً وقائية توفر الحماية اللازمة للعاملين ضمن الخطوط الأمامية، والقائمين على حماية المجتمع وضمان سلامة أفراده.

ويتناسب القناع «Face Shield» مع ظروف العمل الميداني لرجال الشرطة، الذين يتطلب وجودهم العمل في أماكن مختلفة وتحت ظروف غير عادية، للتأكد من استتباب الأمن، والتزام أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الدولة ضمن برنامج الحماية المتكامل، الذي يستهدف، بالدرجة الأولى، ضمان توفير أعلى درجات الوقاية لأفراد المجتمع.

وقالت شرطة دبي إنها طبعت 1000 قناع ستوزع على عناصر الشرطة. كما سيتم تسليم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أقنعة لتوزيعها على أطقمها الميدانية، لحمايتهم من العدوى التي قد تنجم عن تعاملهم بشكل مباشر مع الحالات.

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ويساعد القناع، الذي يمكن استخدامه لمرات عدة ولفترات طويلة على مدار اليوم، على حماية الوجه كاملاً من رذاذ المرضى والمصابين بفيروس كوفيد-19.

القناع الثلاثي الأبعاد

ينقسم القناع الثلاثي الأبعاد إلى جزأين: الأول: دائم وقابل لإعادة التعقيم. أما الجزء الآخر، فهو شفاف، وقابل للاستبدال، ما يسهل استخدامه لفترات طويلة من رجال الشرطة والإسعاف.

1000

قناع ستوزعها شرطة دبي على عناصرها .. وتسلم «إسعاف دبي» عدداً منها.