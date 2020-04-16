الامارات | محاكم رأس الخيمة تفتح قاعة الجلسات القضائية للجمهور عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تفتح قاعة الجلسات القضائية للجمهور عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم رأس الخيمة، عن تطبيق علانية الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها «عن بُعد»، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بحيث أصبحت قاعة الجلسات القضائية مفتوحة أمام الجمهور لحضور المحاكمة.

وأفاد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، بأن فرق العمل في الدائرة تبذل جهوداً لتوظيف أحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية لخدماتها للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، لضمان الحفاظ على سلامتهم خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن إطلاق خدمة علانية الجلسات القضائية لكل المحاكمات على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، فيما عدا قضايا الأسرة والطفل لاعتبارات استثنائية ولخصوصية أطرافها، أو في حالات يقدرها القاضي، التي تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات «عن بُعد» من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية.