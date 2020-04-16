الامارات | مديرون يلزمون الموظف بالزي الرسمي خلال ساعات «العمل عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن مديرون يلزمون الموظف بالزي الرسمي خلال ساعات «العمل عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش عاملون بنظام العمل عن بُعد في جهات حكومية اتحادية ومحلية، إلزام بعض جهات عمل موظفيها بتسجيل المواقع الجغرافية لمنازلهم على الأجهزة المخصصة لنظام العمل عن بُعد، «جي بي إس»، بهدف مراقبتهم وتتبّع مواقعهم، للتأكد من دوامهم في المنازل.

وأبدوا انزعاجاً من اهتمام عدد كبير من مديريهم بأمور وصفوها بـ«البيروقراطية»، لافتين إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، وأخرى بتقارير الأداء عن كل ساعة، وإلزامهم بارتداء الزي الرسمي خلال ساعات الدوام المنزلي.

وردّ مدير إحدى المؤسسات على بعض الملاحظات قائلاً إن الإجراءات الرقابية ضرورية للتمييز ما بين الموظف الذي يحرص على أداء واجباته والموظف المستهتر.

وتفصيلاً، شهدت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» جدلاً بين عدد كبير من أصحاب الحسابات من المواطنين الموظفين في جهات حكومية ومحلية بالدولة، حول ما وصفوه بـ«السلبيات المحدودة» في تطبيق نظام العمل عن بُعد، في نقاش اتفقوا خلاله على أن تسلّط بعض المديرين والاهتمام بالإجراءات الروتينية، كرسالة البريد الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، تعد أبرز ما يواجهونه من مشكلات خلال الدوام، إضافة إلى إلزام بعض المؤسسات موظفيها بتسجيل المواقع الجغرافية لمنازلهم على الأجهزة المستخدمة في نظام العمل عن بُعد، لإثبات أنهم يداومون من بيوتهم.

وقالت صاحبة حساب: «ليس من حق المسؤول إجبار موظفيه على إرسال مواقع منازلهم ليثبتوا له أنهم يعملون في بيوتهم، ‏الكل ملتزم بالبيت وفق تعليمات الحكومة، فما الحاجة الى اختراق الخصوصية؟».

ووصف صاحب حساب آخر هذا التصرف بأنه «تسلط»، وقال: «هذا الأمر يوضح الفارق بين القائد في العمل والمدير الذي لا يفكر».

ورفض حساب آخر استخدام مصطلح «تسلط»، بدعوى أنه في غير موضعه إدارياً، موضحاً أن «الوصف الذي يناسب المدير الذي يفرض آليات عمل تخترق خصوصية موظفيه، هو (المدير السيكوباتي)، لكونه يسعى بشتى السبل إلى السيطرة على الآخرين وإيذائهم حتى عن بُعد».

وتعجّب صاحب حساب من طلب بعض المديرين من موظفيهم إرسال رسالتي بريد إلكتروني صباحاً ومساءً، لإثبات الحضور والانصراف، عوضاً عن نظام البصمة في جهة العمل، معتبراً أن «هذا الإجراء يعكس تحجّر بعض العقول، وفقد الثقة بالموظفين».

وقال: «تلك هي المؤسسة التي يديرها مدير وليس قائداً».

في المقابل، طرح صاحب أحد الحسابات (مدير مؤسسة) سؤالاً، نصه: «إذا كان المدير لا يضغط على موظفيه، فكيف يمكن أن يحدد ويقيس إنتاجية الموظف والتزامه؟ وكيف يمكن السيطرة على الموظف المستهتر، الذي يتهرب من واجباته؟»، مشدداً على أن «النقد مطلوب، لكن مع ضرورة إيجاد حلول، لأن المسؤول مطلوب منه في النهاية، السيطرة على بيئة العمل».

وأجابته صاحبة حساب بالقول إن «قياس الإنتاجية يكون حسب الأهداف المرتبطة بكل موظف، ووفق بروتوكول متبع للعمل»، متسائلة: «هل في العادة يجلس المدير في المكتب مع كل موظف ليقيس إنتاجيته؟ وهل ساعات العمل السبع كلها تنقضي في أداء العمل؟».

وأضافت: «طالما بدأنا في التوجه للعمل عن بُعد، فيجب أن تكون الآلية الرقابية المتبعة هي قياس معدلات الإنتاجية، فعلى الموظف أن ينتج ما هو مطلوب ضمن مهامه، ويلتزم بذلك في الوقت المحدد له، وإلا يكون مقصراً».

وأبدى صاحب حساب انزعاجه مما وصفه بـ«هوس المراقبة»، معتبراً أنه حالة مرضية لاتزال تسيطر على كثير من المسؤولين»، موضحاً أن «العمل عن بعد يسبّب لهذه النوعية من المديرين أزمة نفسية، لدرجة أن ‏بعضهم يطلب تقريراً مفصلاً للمهام خلال كل ساعة من ساعات العمل، ‏مع الالتزام بالزي الرسمي، وقبول الاجتماعات المرئية كافة للتأكد من وجود الموظف، إضافة إلى عدم ترك الجهاز إلّا للصلاة أو الذهاب لدورة المياه».

Advertisements

فَردّ عليه صاحب حساب بالقول: «هذا نموذج لمسؤول غير مناسب، يجب على المسؤولين أن يتعرفوا إلى آلية العمل عن بُعد، وكيف تدار من شركاتهم لتسهيل المهام وزيادة الإنتاجية، فالموظف في النهاية له حقوق وخصوصية، ويجب احترام كل شخص يعمل عن بُعد، خصوصاً أنه يعمل من منزله».

وأكد آخر: «العمل عن بُعد ليس بالضرورة أن يكون في المنزل، فعند تطبيقه مستقبلاً من الممكن أن يعمل الشخص عن بُعد وهو مسافر، أو في مقهى، المهم هو إنجاز العمل بغض النظر عن المكان»، مشدداً على أن «نظام العمل عن بُعد طبّق بهدف عدم توقف العمل وتسيير الأعمال».

في المقابل، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية وضع جهات العمل الضوابط والآليات الخاصة بتطبيق العمل عن بُعد لضمان المحافظة على الكفاءة والإنتاجية، على أن تلتزم هذه الجهات بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية والتطبيقات اللازمة لتطبيق العمل عن بُعد، بما يضمن أمن وسرية المعلومات، ومعايير الأمن السيبراني التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المختصة في الدولة.

4 التزامات على جهات العمل

حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أربعة التزامات للجهة الاتحادية التي تطبّق العمل عن بُعد، تشمل: التأكد من توافر الدعم التقني اللازم لإنجاز العمل عن بُعد. وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط ومخرج يتم اختياره. وضمان توافر بيئة تكنولوجية آمنة عند استخدام التقنيات الرقمية والالكترونية المرتبطة بالعمل. وأخيراً، الالتزام بمتابعة الموظفين الذين يعملون عن بُعد إلكترونياً من أجل التأكد من التزامهم بساعات العمل عن بُعد، وتأدية مهامهم.

5 واجبات على الموظف

ألزمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الموظف الذي يعمل عن بُعد بخمسة واجبات، يتعهد بتنفيذها، تشمل: تسليم العمل في الأوقات المحددة، والرد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني. وأخذ الموافقة المسبقة على العمل عن بُعد من جهة عمله. والتزام الموظف بأخلاقيات العمل المعتمدة في جهة عمله. إضافة إلى الالتزام بمعايير السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة، والالتزام بتقديم تقرير يومي عن إنجازاته ومستوى إنتاجيته في العمل عن بُعد.

موظفون:

«(المدير السيكوباتي) يسعى للاستمرار في إيذاء الآخرين حتى عن بُعد».

«هوس المراقبة حالة مرضية لاتزال تسيطر على كثير من المسؤولين».

مدير مؤسسة:

«كيف يمكن السيطرة على الموظف المستهتر الذي يتهرّب من واجباته؟».

«إذا لم يضغط المدير على موظفيه.. فكيف يمكنه أن يقيس إنتاجيتهم؟».