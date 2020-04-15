الامارات | محمد بن راشد: تغييرات متسارعة يمرُّ بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تغييرات متسارعة يمرُّ بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى، أمس، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، «عن بُعد»، أربعة سفراء جدد للدولة، معيّنون في عدد من الدول الصديقة، اليمين القانونية.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «حضرت مراسم أداء القسم لأربعة سفراء جدد للإمارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين.. واعتمدنا أوراق السفير السنغافوري الجديد بالدولة.. عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته، لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم، تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق».

وأضاف سموه: «توجيهاتنا للسفراء الحاليين والجدد: التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدوداً، لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول.. والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة.. لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر».

وقد أقسم كلٌّ من: سفير الدولة المعين لدى جمهورية بنين محمد سعيد محمد مرشد الكعبي، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية أوغندا عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي، وسفير الدولة المعين لدى نيوزلندا راشد مطر سلطان الصيري، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية الأرجنتين سعيد عبدالله سيف جوله القمزي، بالله العظيم أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، محافظين على المصالح الوطنية العليا لدولتنا، وأن يؤدوا مهام أعمالهم بكل أمانة وإخلاص، وأن يحترموا دستور الدولة، ويحافظوا على سمعتها في الخارج.

وقد تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفراء الجدد النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم، وحماية مصالح دولتنا العليا، ومد يد العون والمساعدة لكل مواطن ومواطنة، ممن يوجدون في الدول الصديقة، سواء أكان للعلاج أم للسياحة أم للدراسة، دون إبطاء أو تردد.

ودعاهم سموه إلى احترام قوانين وثقافات الدول التي يمثلون دولتهم فيها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذه الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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من جهة ثانية، تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن طريق تقنية الاتصال عن بُعْد، أوراق اعتماد سفير جمهورية سنغافورة الجديد لدى الدولة، فاسواني كمال رام شاند، الذي نقل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحيات الرئيسة، حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، ورئيس الوزراء لي سيان لونغ، وتمنياتهما لسموهما دوام الصحة والسعادة، ولشعبنا اطراد التقدم والرخاء.

ورحب سموه بالسفير الجديد، متمنياً له ولأسرته طيب الإقامة والعيش في ربوع دولتنا، وفي كنف مجتمعنا العربي المسلم، المتنوع الأعراق والثقافات.

وأكد سموه للسفير أنه سيحظى أسوة بزملائه سفراء الدول الشقيقة والصديقة، لدى الدولة، بكل أشكال التعاون والتسهيلات التي تعينه على أداء مهامه، والعمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وسنغافورة، وشعبيهما الصديقين.

نائب رئيس الدولة:

«توجيهاتنا للسفراء.. التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدوداً، لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول».

«الاقتصاد العالمي بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر».