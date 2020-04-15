الامارات | شرطة رأس الخيمة تنفي فيديو تجمع كبير لأفراد المجتمع في أحد المناطق البرية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تنفي فيديو تجمع كبير لأفراد المجتمع في أحد المناطق البرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت شرطة رأس الخيمة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو يظهر تجمعا كبيرا لأفراد المجتمع في أحد المناطق البرية في الإمارة، وأشارت أنه بالتدقيق والتحري اتضح بأن الفيديو قديم.
وأوضحت أنه يجب على كافة أفراد المجتمع عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، قبل الإقدام على نشر هذه الفيديوهات التي تضر بالجهود التي تقوم بها جهاتنا الرسمية وقيادة الدولة في الحد من انتشار فيروس "كورونا" كوفيد 19 والأخذ بالتدابير الصحية والاحترازية.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن الجهات المختصة ستلاحق قانونياً مروجي الشائعات ومسائلتهم نحو نشرهم معلومات مغلوطة وتثير الرأي العام.
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