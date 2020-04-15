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الامارات | شرطة رأس الخيمة تنفي فيديو تجمع كبير لأفراد المجتمع في أحد المناطق البرية

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مصباح أمين - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت شرطة رأس الخيمة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو يظهر تجمعا كبيرا لأفراد المجتمع في أحد المناطق البرية في الإمارة، وأشارت أنه بالتدقيق والتحري اتضح بأن الفيديو قديم.

وأوضحت أنه يجب على كافة أفراد المجتمع عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، قبل الإقدام على نشر هذه الفيديوهات التي تضر بالجهود التي تقوم بها جهاتنا الرسمية وقيادة الدولة في الحد من انتشار فيروس "" كوفيد 19 والأخذ بالتدابير الصحية والاحترازية.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن الجهات المختصة ستلاحق قانونياً مروجي الشائعات ومسائلتهم نحو نشرهم معلومات مغلوطة وتثير الرأي العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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