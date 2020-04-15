الامارات | «طرق دبي»: 28% ارتفاع معاملات الترخيص الإلكترونية مارس الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي»: 28% ارتفاع معاملات الترخيص الإلكترونية مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد معاملات الترخيص في شهر مارس الماضي بلغت 254 ألفاً و203 معاملات عبر القنوات الذكية التابعة للهيئة، مقابل 198 ألفاً و895 معاملة لشهر مارس 2019، بواقع زيادة وصلت قرابة 28%.

وأوضحت الهيئة أن زيادة معدل المعاملات الإلكترونية في مارس الماضي سواء عبر الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو تطبيق دبي درايف DUBAI DRIVE أو تطبيق هيئة الطرق والمواصلات RTA DUBAI، يأتي في إطار استجابة المتعاملين للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة بداية مارس الماضي مع بدء زيادة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم والدولة، حيث بلغ عدد معاملات الترخيص الإلكترونية 254 ألفاً و203 معاملات، بواقع 103 آلاف و236 معاملة لترخيص المركبات، و150 ألفاً و967 معاملة لترخيص السائقين، مقابل 198 ألفاً و895 معاملة خلال نفس الفترة العام الماضي 2019، بواقع 63 ألفاً و021 معاملة لترخيص المركبات، و135 ألفاً و874 معاملة لترخيص السائقين، أي بمعدل زيادة قرابة 28%.

وأكدت الهيئة أن التحول الإلكتروني والرقمي الذي تنتهجه منذ سنوات، نجح في الاستجابة للتحديات الطارئة جراء تفشي فيروس كورونا، حيث استطاع هذا التحول تحقيق المساهمة الفعّالة في تعزيز ودعم الإجراءات الاحترازية التي نص عليها برنامج التعقيم الوطني وتتضمن أحداها تجنّب الخروج من المنزل، وأن هذه الوسائل التقنية لإنجاز المعاملات يعكس حرص الهيئة على سلامة المتعاملين كإحدى الفئات المجتمعية التي توليها اهتماماً كبيراً.