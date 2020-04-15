الامارات | 28 ألف استشارة طبية عن بُعد في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف استشارة طبية عن بُعد في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن إنجاز أكثر من 28 ألف استشارة طبية عن بُعد خلال الشهر الأول من إطلاق الخدمة.

وقد أطلقت «صحة» خدمة التطبيب عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية في شهر مارس الماضي، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، بهدف التقليل من عدد زيارات المرضى إلى العيادات الخارجية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مع استمرارية تقديم الخدمات الطبية بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة الإمارات لمكافحة تفشي وباء «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).

وتواصل «صحة» استقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة في مرافق الرعاية الصحية التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وتتطلع لمواصلة تقديم خدمة التطبيب عن بُعد، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي حققته والإقبال واسع النطاق من أفراد المجتمع لتلقي العلاج والرعاية الطبية عن بُعد.

وتدعو «صحة» المرضى الخارجيين الراغبين في تلقي الاستشارة الطبية من المرافق التابعة لها إلى الحصول على الاستشارة من قبل الطاقم الطبي عبر الهاتف بما يضمن استمرار تلقيهم للعلاج بكل يُسر وسهولة. كما يمكن للمرضى الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق حجز موعد عبر مركز الاتصال في «صحة» من خلال الرقم 80050.