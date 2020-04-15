أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة «Twig» لدعم وتعزيز عملية التعلم عن بعد في المدرسة الإماراتية. وتعد «Twig» من المنصات التعليمية الموثوقة والمعتمدة لتقديم نظام أساسي في التعلم عن بعد وتوفر العديد من المصادر التعليمية الخاصة بمواد العلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والجغرافيا لمختلف المراحل الدراسية.

وتوفر المنصة أكثر من 1700 فيلم تعليمي تغطي موضوعات مواد العلوم «الكيمياء والفيزياء والأحياء وعلوم الأرض» ومادة الجغرافيا ومادة الرياضيات بينهم 300 مقطع باللغة الإنجليزية و750 باللغة العربية كما توفر أكثر من 150 من الحزم للموارد التعليمية وأكثر من 130خطة لدروس الرياضيات. وتقدم المنصة محتوى تعليميا قائما على التعليم التفاعلي ومرتبط بالعالم الحقيقي ويسهم في تطوير مهارات التفكير الناقد.

وتحتوي منصة "Twig" على عدة ميزات منها تبسيط المفاهيم العلمية الصعبة وتفعيل التعلم النشط من خلال المناقشات الصفية وكذلك تربط المنهاج الوطني بالمناهج العلمية وأفضل الممارسات.

ويمكن للمعلم توظيف المنصة في العديد من الأنشطة التعليمية لخدمة ناتج التعلم وكذلك عرض محتوى معرفي مرتبطة بناتج التعلم في مختلف المواد الدراسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التربية» تطلق منصة «Twig» لدعم وتعزيز التعلم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.