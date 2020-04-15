اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تسهم في نقل مساعدات طبية لتعزيز مخزون منظمة الصحة العالمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أسهمت دولة الإمارات في نقل شحنة تحتوي 20 طناً من معدات الحماية الشخصية من شنغهاي إلى مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وذلك لمساعدة المنظمة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي في ضوء تفشي وباء المستجد "كوفيد-19"، ودعم جهودها في مواصلة الاستجابة الإنسانية السريعة للدول المحتاجة.
وتتخذ منظمة الصحة العالمية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي مقراً لها، وهي مركز لوجستي عالمي متخصص في التأهب لحالات الطوارئ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وقال سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية إن "دولة الإمارات تقوم بالتنسيق، بشكل دائم، مع المنظمات الدولية لضمان تكامل الجهود لمساعدة الدول المتأثرة في التصدي لفيروس كورونا المستجد".
وأضاف سعادته "تشرفنا بلعب دور أساسي في تسهيل إيصال هذه المساعدات إلى منظمة الصحة العالمية في هذه اللحظة الحرجة، والاستفادة من قدراتنا اللوجستية المتقدمة لدعم شركائنا في مساعدة الآخرين عندما يكونون في أمس الحاجة إليها".
كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس أشاد، في مارس الماضي، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم الجهود العالمية لمكافحة "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن التضامن بين المجتمعات الدولية هو ضرورة قصوى.
يذكر أن دولة الإمارات قامت، حتى اليوم، بتقديم أكثر من 239 طناً من المساعدات إلى 22 دولة محتاجة، ما أسهم في دعم أكثر من 240 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسهم في نقل مساعدات طبية لتعزيز مخزون منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا