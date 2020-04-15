الإمارات تدين محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجمات في مصر وتشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولات عناصر إرهابية، تنفيذ عمليات تخريبية في جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتزامن مع أعياد المسيحيين، ونجم عنها مقتل رجل أمن وجرح آخرين.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية لتصديهم لهذه المجموعة، مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ العمليات الإجرامية.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



