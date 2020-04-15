الامارات | "الصحة": 5 أنشطة يومية وراء سرعة شفاء المصابين بـ "كورونا" في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 5 أنشطة يومية وراء سرعة شفاء المصابين بـ "كورونا" في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين يعود إلى أن أغلب الحالات البسيطة التي تشافت في الدولة، اتبعت عدد السلوكيات الصحية اليومية، في مقدمتها خمسة أنشطة شملت القيام بممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي، والمحافظة على الوزن المثالي، والامتناع عن التدخين، بالإضافة إلى الحالة النفسية للمريض حيث يُعد الجانب النفسي، والممارسات الصحية تساعد في رفع المناعة ومقاومة الأمراض، وبالتالي تساهم في تسريع عملية التعافي من المرض.

وحذرت الحوسني، من الإهمال في رصد أي تغيير في درجة حرارة الجسم، مشيرة إلى أهمية الكشف الدوري لدرجات الحرارة في المنزل، وعلى جميع أفراد الأسرة، وقيام كل من يعاني من ارتفاع في درجة حرارته بالتواصل مع أقرب مركز أو مستشفى للكشف، أو الذهاب إلى مراكز الفحص من خلال المركبات المنتشرة في كل إمارات الدولة.

وشددت على أهمية تغطية الأنف والفم، سواءً بارتداء الكمامات الطبية أو الورقية أو القماشية أو أي غطاء أو لثام، وهو إجراء مهم ويجب إتباعه طوال الوقت لكل فرد يخرج من منزله.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي عن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحيا، عمار المعيني، أن الحملة الوطنية للدعم النفسي تضم 3 مكوّنات رئيسية، تركز على تقديم الدعم النفسي لكافة أفراد المجتمع، خاصةً أن الدعم النفسي هو أحد الاحتياجات المجتمعية الضرورية في الظرف الحالي، حيث أن المكون الأول "لندعم معاً" يهدف إلى الإجابة على استفسارات الأفراد بالنسبة للتحديات النفسية التي تواجههم، وتقديم النصائح التوعوية ومساندتهم في مواجهة التحديات، و كيفية مواجهة القلق والمخاوف النفسية، خاصة وأن الدراسات العلمية، تعتبر الخوف والقلق من أقوى المؤثرات التي تضعف مناعة الإنسان، وبالتالي من الضروري جداً أن نتعلم كيفية التعامل معها".

وأشار إلى أن البرنامج تطرق لمواضيع متنوعة منها الرعاية النفسية لكبار المواطنين وكبار السن عموماً، والرعاية النفسية للأطفال، والدعم النفسي للأمهات العاملات، وجلسات خاصة للأشخاص الموجودين في الحجر المنزلي، كيفية مواجهة القلق والمخاوف النفسية، خاصة وأن الدراسات العلمية، تعتبر الخوف والقلق من أقوى المؤثرات التي تضعف مناعة الإنسان، وبالتالي من الضروري جداً أن نتعلم كيفية التعامل معها".