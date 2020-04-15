الامارات | «محمد بن سعود الإنسانية» تدعم الطلبة الأيتام بـ 100 جهاز لوحي

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن سعود الإنسانية» تدعم الطلبة الأيتام بـ 100 جهاز لوحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفلت مؤسسة محمد بن سعود القاسمي الإنسانية بتقديم 100 جهاز لوحي ذكي لـ 100 طالب يتيم من المنتسبين لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، دعما لمبادرة «التعلم عن بعد» في الدولة، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.



وقالت المؤسسة إن المبادرة الخيرية تأتي في صالح الطلبة الأيتام من الذكور والإناث المنتظمين في الصفوف الدراسية من الصف الأول حتى الثاني عشر والمشمولين برعاية مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في إطار دعم مشروع (علم بالقلم)، ضمن إحدى مبادرات برنامج التمكين الأكاديمي الذي تتبناه مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.



وأفادت المديرة العامة لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، منى بن هده السويدي، إن مبادرة «خيرية محمد بن سعود» في رأس الخيمة بتقديم أجهزة متطورة وحديثة أسهمت في دعم المبادرة الإنسانية التعليمية التنموية ودور المؤسسة الخيرية في دعم التنمية والاستدامة وتوفير احتياجات الأيتام.