31 حريقاً بسيطاً في دبي خلال «تقييد الحركة»



تحرير الأمير (دبي)

سجلت شرطة دبي 31 حادث حريق خلال فترة تقييد الحركة الواقعة بين «21 مارس - 11 أبريل الجاري»، أدرجت جميعها في نطاق البسيطة، تصدرتها حوادث المركبات بواقع (10) حوادث، تلتها الشقق بواقع (6)، ثم الفلل (5)، فالشاحنات (3)، والعدد نفسه في مصانع، بينما سجل حريق واحد في مطبخ بأحد الفنادق، وورشة صيانة مركبات ومحل تجاري وجهاز تجفيف ميكانيكي.

وقال خبير أول أحمد محمد أحمد، رئيس قسم الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«الاتحاد»، إنه لم تتسبب المعقمات في إشعال أي حادث حريق في السيارات منذ إنشاء القسم مطلع الثمانينيات، محذراً في الوقت نفسه من خطورة ترك «عبوات التعقيم والعطور» داخل المركبات والتي قد تتسبب في حدوث انفجارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن معظم المعقمات تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال، وتعرضها بشكل مباشر للشمس ودرجة حرارة عالية داخل المركبات يؤدي لانفجارها، ما يهدد صحة وسلامة الأفراد، ويتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات.

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وأضاف أن خبراء الحرائق بشرطة دبي حققوا خلال 2020 في جميع هذه الأنواع التي تبين أن مسبباتها أعطال ميكانيكية أو عقب سيجارة أو تماس كهربائي أو إهمال، وغيرها من المسببات، موضحاً أن بعض حرائق بالمركبات كانت نتيجة أعطال ميكانيكية أوتعديلات كهربائية، مشيراً إلى حريق شاحنة بسبب عقب سيجارة ألقاه السائق من نافذة مركبته وكان مشتعلاً وبسبب التيارات الهوائية استقر بصندوق حمولة الشاحنة، ما أدى لاشتعال محتوياته.

وقال إن أحد أهم أسباب حرائق الشاحنات الثقيلة هو إهمال الكشف على إطاراتها ومكابحها.

أما حرائق المساكن، فأفاد بأن مسبباتها كهربائية أو نسيان زيت الطعام على شعلة الموقد، مشدداً على ضرورة توخي الحذر.

وطالب رئيس قسم الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بإجراء الفحوص الدورية والصيانة المناسبة للمركبات والأجهزة والمعدات، والالتزام بالتوقف عن التدخين أثناء القيادة، داعياً لإلزامية تركيب مطفأة حريق بجميع المركبات من قبل الشركات المصنعة، وأن يكون ذلك ضمن اشتراطات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.