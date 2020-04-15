شركة عُمان للتأمين تُعجِّل بسداد دفعات مالية قيمتها أكثر من 100 مليون درهم إماراتي إلى مزوّدي الخدمات الطبية

أعلنت شركة عُمان للتأمين عن عزمها تعجيل سداد دفعات المطالبات نظراً لتزايد الضغوط المالية على المستشفيات في جميع أنحاء المنطقة، حيث قامت الشركة في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2020 بضخ مبالغ تتجاوز 100 مليون درهم إماراتي إلى الأسواق بصفة عاجلة.

إضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة عدة خطوات لتعجيل إنهاء إجراءات سداد المبالغ المالية وتسديدها على فترات متقاربة، بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية الطبيعية.

وفي هذا الصدد، قال جان لوي لوران جوسي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين: "نعلن مساندتنا وتضامننا مع شركائنا الذين يتصدرون الصفوف الأولى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في ظل هذه الظروف غير المسبوقة. وعلى الرغم من الضغوط الملحوظة التي تتعرض إليها شركة عُمان للتأمين جراء هذه المرحلة، إلا أن وضعنا المالي لا يزال ثابتًا، كما قرّرنا مواصلة سداد هذه المبالغ المالية بشكل عاجل طالما أن الوضع يتطلب ذلك."

وفي ظل تواجد مزوّدي الخدمات الطبية والمهنيين في القطاع الطبي في خط المواجهة في معركة التصدي ضد فيروس كورونا ذلك العدو الخفي الذي أودى بحياة أكثر من 85 ألف شخص وأصاب أكثر من 1.5 مليون شخص على مستوى العالم، تتجه جميع الأنظار صوب شركات التأمين للتعجيل بسداد المبالغ المالية الخاصة بالمطالبات وتقديم طوق النجاة لمزودي خدمات الرعاية الصحية، حيث تمثل المبالغ المُسددة من قبل شركات التأمين ما بين 80 و90% من التدفقات النقدية المقدمة إلى مزودي الخدمات الطبية على مستوى دولة الإمارات.

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وقد أبدت المستشفيات وجهات تقديم الخدمات الطبية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقديرها وترحيبها بهذه الخطوة التي اتخذتها شركة عُمان للتأمين كما أعربت عن أملها في أن تحذو شركات التأمين الأخرى حذو عُمان للتأمين.

من جانبه، قال هاين فان إيك كبير مسؤولي الاستراتيجيات في ميديكلينيك الشرق الأوسط: "نتوجّه بالشكر إلى شركة عُمان للتأمين للدعم والمساندة المقدم لنا، في خطوة تمثل التزامها بالشراكة المبرمة معنا وهذا ما نقدره منها أبلغ تقدير، ولذلك سأحرص على نقل رسالة الدعم هذه إلى العاملين في الصفوف الأمامية والإدارة".

كما أصدرت مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية بيانًا قالت فيه: "نشكر القيادة الحكيمة لشركة عُمان للتأمين لدعمها المتواصل من خلال تعجيل دورة السداد وبهذا نؤكد لكم بأنّ مجموعة "في بي إس" ستظلّ شريكا ملتزما لشركة عُمان للتأمين وستواصل بذل قصارى جهدها لتقديم الرعاية الطبية التي تتجاوز جميع التوقعات".

جاء هذا في إطار مجموعة من المبادرات التي تتخذها شركة عُمان للتأمين لتوفير سبل الراحة وتخفيف العبء عن أفراد المجتمع. وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق خدمة الرعاية الصحية الهاتفية المجانية على مدار الساعة إلى جانب تخفيض أقساط التأمين على المركبات لشهري أبريل ومايو لعملائها.