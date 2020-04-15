معهد المحاسبين الإداريين يوفر مصادر تعليمية مجانية لغير الأعضاء

أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، المنظمة التعليمية الرائدة عالمياً في برنامج الإدارة المالية والمحاسبة والمانحة لشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) ، عن توفير مصادر تعليمية ووسائل تواصل مجانية لغير الأعضاء ولمدة 90 يوم، وذلك في إطار جهود المعهد في دعم المحاسبين والموظفين الماليين خلال هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويقوم معهد المحاسبيين الإداريين (IMA)، مع استمرار سير أعمال الشركات خلال هذه الظروف، بالتركيز على صحة وسلامة أعضائه حول العالم وغيرهم من المتطوعين والموظفين لدى المعهد، إذ يوفر مصادر متنوعة بشكل مجاني لمعظمها التي تضم مواد تعليمية، ونشرات محاسبية، والموارد الوظيفية ومصادر التواصل لغير الأعضاء.

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وبهذا الصدد، قال جيفري طومسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين الإداريين: "نعيش اليوم تحدي كبير في ظل هذه الجائحة العالمية التي تؤثر سلباً على سبل العيش على المستويين الشخصين والمهني، ونؤمن أننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى مما كنا عليه سابقاً، حيث يلتزم معهد المحاسبين الإداريين وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية بتزويد جميع المهتمين من أفراد وشركات بجميع المواضيع المحاسبية عبر مجموعة متنوعة من المصادر التعليمية ووسائل التواصل".

وتضم المصادر التي يوفرها المعهد مجموعة متنوعة من الندوات والدورات التدريبية عبر الانترنت، والتي يضم معظمها موارد من برنامج التعليم المهني المستمر (CPE) المعتمد من الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة الحكومية (NASBA)، بالاضافة الى شهادات المعهد في أساسيات تحليل البيانات وتصويرها، والسلسلة التعليمية للاستراتيجية والمنافسة والتحليل التابعة للمعهد، حيث ستكون جميع المصادر متوفرة اعتباراً من 30 أبريل. ويقدم المعهد أداة التقييم الوظيفي (CareerDriver) التي تساعد الأفراد على تقييم مهاراتهم ووضع خطط تطويرية لصقلها من خلال أكثر من ألف مصدر متنوع.

وسيتمكن المحترفون من الوصول إلى شبكة (myIMA) العالمية التي تجمع المحاسبين والموظفين الماليين المحترفين واكثر من ٣٠٠ من فروع ومجالس المعهد المحلية التي تقدم خدماتها على المستوى المحلي، إلى جانب توفر المصادر الريادة والتي تضم النشرات المحاسبية، والنشرات الصوتية عبر الانترنت، "بودكاست"، والمقالات، إلى جانب المواد الخاصة بشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA). ويمكن للأكاديميين الحصول على موارد المحاضرات، كما سيحصل الأكاديميين المنتسبين كمحترفين الحصول على مجلة المعهد (IECJ) والتي تضم دراسات الحالة التي يتم تعليمها من المعهد عند الطلب.