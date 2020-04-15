الامارات | بلدية رأس الخيمة تطلق 53 خدمة إلكترونية لإدارة الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس الخيمة تطلق 53 خدمة إلكترونية لإدارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، 53 خدمة إلكترونية تابعة لإدارة الصحة العامة ضمن خطط الدائرة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم «عن بعد» دون الحاجة إلى زيارة مركز سعادة المتعاملين.
وأفادت الدائرة بأنها تهدف من خلال إطلاق الخدمات إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدائرة ويستطيع المتعامل الاستفادة من الخدمات عبر زيارة الموقع الرسمي لحكومة رأس الخيمة، والدخول إلى المنصة التابعة لدائرة البلدية وتقديم الطلب عبر المنصة ومتابعة إنجاز المعاملة.
وقال مدير عام الدائرة، منذر بن شكر الزعابي، إن البلدية تسعى لاختصار الوقت على المتعامل وتوفير الجهد عبر إتاحة المنصات الإلكترونية التي يستطيع من خلالها تقديم الطلبات ومتابعة إنجازها بسهولة ما يدعم قطاع النمو الاقتصادي في الإمارة ويسرع من عجلة إنجاز المعاملات وأخذ الموافقات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي تأتي ضمن نطاق اختصاص دائرة البلدية.
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