الامارات | دفاع مدني دبي تنجز 15.4 ألف معاملة عن بُعد في 20 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني دبي تنجز 15.4 ألف معاملة عن بُعد في 20 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت إدارة الدفاع المدني في دبي 15 ألف و463 معاملة عن بعد منذ 22 مارس الماضي إلى 11 من أبريل الجاري، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بتعميم تطبيق نظام العمل عن بعد في كل هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي 100%، من أجل المحافظة على كافة الفئات الوظيفية وفي ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، وتماشياً مع سياسات الدولة في تطبيق برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



وقال مساعد المدير العام للخدمات الذكية، العميد راشد خليفة الفلاسي، إن إنجاز المعاملات عن بعد خطوة مهمة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية حكومة دبي الذكية، في التحول الإلكتروني والذكي لكافة الخدمات المقدمة، كما أنها تتسق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة على مستوى الدولة، بما يسهم في تلبية مستوى جودة الخدمات واستمراريتها.



وأشار إلى أن نسبة استخدام نظام العمل عن بعد لموظفي الدفاع المدني بلغت 75% فيما بلغ عدد مستخدمي تطبيق الدفاع المدني على الهاتف الذكي خلال شهر مارس 4726 عملية، بفضل منظومة متكاملة من برامج وأنظمة وتطبيقات تقنية مرنة تمكن استمرارية الأعمال في كافة الظروف غير المتوقعة والاستثنائية من خلال فرق العمل المتخصصة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية وتعمل على استدامة رضا وإسعاد المتعاملين والعاملين.