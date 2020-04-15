الامارات | «الاتحادية العليا» تواصل أعمالها عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية العليا» تواصل أعمالها عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل المحكمة الاتحادية العليا أعمالها وجهودها لخدمة المستفيدين والمتقاضين عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا والحد من انتشاره، وفق خطط منهجية تستمر بإنجاز أعمالها، وتعزز منظومة التحول الرقمي، لتوفير الخدمات وأداء المهام بصورة تختصر الوقت، والجهد، وتحقق إنجازاً أكبر في العمل.



وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا، محمد حمد البادي، إن «المحكمة تواصل من مقرها في أبوظبي، وعن بُعد، نظر القضايا وعقد الجلسات في الدوائر الجزائية، بالتنسيق مع كل من النيابة العامة الاتحادية، وإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتتخذ خلال جلساتها -عن بُعد- جميع الإجراءات اللازمة لسير القضايا على الوجه الأكمل، بما في ذلك سؤال الأطراف، والاستماع إلى طلباتهم ومرافعاتهم عن طريق تقنية الاتّصال المرئيّ، وكذا تجري المداولات وتبادل الآراء بين أعضاء الدائرة الواحدة عبر وسائل الاتصال المتاحة، ويتم تلقي طلبات المتعاملين والرد عليها، والقيام بالإعلانات، والإجراءات الإدارية كافة، بواسطة شتى الوسائل والتقنيات الإلكترونية في جميع دوائر المحكمة».



وأضاف أن «هذه الخطوة تندرج في إطار التوجيهات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة في ظل الأوضاع الراهنة، والتي تهدف من جهة للحفاظ على صحة الجميع وسلامة المتعاملين والحد من حضورهم، تفادياً لانتشار العدوى ومحاصرةً انتشار الفيروس كما تضمن في المقابل انسيابية وكفاءة العمل في المحكمة وإيصال الحقوق إلى ذويها، وخاصة من خلال الحكم في الطعون والقضايا المحجوزة، وايداع الأحكام فيها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة».