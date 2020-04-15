الامارات | إعفاء أصحاب المركبات من رسوم "مواقف أبوظبي" حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أصحاب المركبات من رسوم "مواقف أبوظبي" حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل، تمديد فترة إعفاء مستخدمي المواقف العامة في أبوظبي من الرسوم، وذلك حتى إشعار آخر.
وكانت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أعلنت يوم 30 مارس الماضي إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف أنحاء الإمارة من رسوم "مواقف"، لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للمراجعة والتمديد.
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