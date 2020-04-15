الامارات | محمد بن راشد يوجه سفراء الدولة بتعاون دولي لا حدود له

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجه سفراء الدولة بتعاون دولي لا حدود له والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدات على "تويتر": "حضرت اليوم مراسم أداء القسم لأربع سفراء جدد للامارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين ...واعتمدنا أوراق السفير السنغافوري الجديد بالدولة.. عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق"
وأضاف سموه: "توجيهاتنا للسفراء الحاليين والجدد : التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدودا لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول .. والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة .. لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر" .
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