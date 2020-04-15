"خمس كتب يجب عليك قراءتها خلال الحجر المنزلي مقدمة من منتجعات "سونيفا

سيقضي الكثير منا وقتًا أطول في المنزل خلال الأسابيع المقبلة. وكما يقال أن الكتاب هو خير صديق، يمكن أن يستخدم هذا الوقت لتعلم شيء جديد أو اتباع العادات العادية المتبعة. ربما تم تأجيل خطط السفر الخاصة بك ولكن يمكن نقلك إلى مكان آخر بواسطة كتاب جيد. فنحن بأمس الحاجة الى الهروب ولو لبرهة من الواقع الحالي والإبحار في هذا الكون الفسيح. مهما كان ما تبحث عنه، فقد وضع "بيرفوت بوكسلر" لدى منتجعات "سونيفا" قائمة من التوصيات لكتب ممكن أن تقرأها لتغني معرفتك وترفه خلال هذه الأوقات العصيبة.

كتاب ملاحظات من جزيرة صغيرة للمؤلف بيل برايسون

هناك الكثير مما يمكن قوله عن السفر وأنت في غرفة المعيشة، وأي شيء كتبه بيل بريسون هو المرشح المثالي لنقلك إلى شواطئ جديدة دون مغادرة غرفة المعيشة الخاصة بك. في كتاب "ملاحظات من جزيرة صغيرة"، يسافر برايسون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويكشف عن عادات غريبة الأطوار لسكان هذه الجزيرة. ملاحظاته الذكية حول الثقافات التي يزورها ستجعلك تنفجر من الضحك. أينما كنت في العالم، فإن برايسون شريك سفر رائع لتمضيت أجمل الأوقات.

كتاب ولف هول "ذا ميرور آند ذا لايت – المرآة والضياء" للمؤلفة هيلاري مانتل

إذا لم تكن قد قرأت هذه الروايات المثيرة، فقد حان الوقت لقرائتها. تحكي قصة صعود وسقوط الرجل الأيمن لهنري الثامن، توماس كرومويل، كل صفحة تتماشى مع حياة بلاط تيودور وأصوات ورائحة ومشاهد القرن السادس عشر. هذا أكثر بكثير من مجرد خيال تاريخي مكتوب بشكل جيد. هذا هو بناء العالم الأكثر حيوية وحيوية.

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كتاب رباعية نابولي للمؤلفة إيلينا فيرانتي

ابتداءً من الخمسينيات مع صديقي اللامع، تتبع هذه السلسلة المكونة من أربع روايات صديقين، لينا وليلا، وهما يتنقلان من طفولتهما الى سن المراهقة وبلوغه في حي فقير من نابولي. من خلال تجسيد الحياة الاجتماعية لمجتمع صغير فقير، الغيرة التى ما تلبس أن تتحول الى صداقة، ستجد نفسك تنتقل بين أحياء نابولي من خلال شخصية فيرانتي الدافئة والنثر الشيّق.

كتاب "طرق الحرير للمؤلف بيتر فرانكوبان

قراءة كتاب "طرق الحرير" هي إعادت صياغة وجهة نظرية للتاريخ. للفت أنتباه القراء على شهرة القارة الآسيوية عبر التاريخ، تمكن كتاب بيتر فرانكوبان الرائع من تكثيف آلاف السنين من التاريخ في رواية موجزة لكنها شاملة. إنها قصة تجتاح الإمبراطوريات والحروب والتحالفات التي تم بناؤها على طول تلك الطرق التجارية. هذا الكتاب مثالي لأي شخص يرغب في استغلال الفرصة لبعض الوقت في المنزل لتعلم شيء جديد.

كتاب خارج أسوار عدن للمؤلف لويس شينر

يلتقي مراهقان في صيف عام 1965، واستلهامًا من بطلهما بوب ديلان ، قرروا تشكيل فرقة. تتبعهم الرواية خلال العقود الخمسة القادمة، في صيف الحب ، وأمل تلك السنوات، وخيبة الأمل التي تلت ذلك. أما وصفه جورج مارتن "طلب رائع لجيلنا وجميع أحلامنا"، إنها ملحمة عن الموسيقى والصداقة، مع موسيقى تصويرية رائعة للإقلاع.

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