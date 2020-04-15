50 أغنية تدعو للتفاؤل في زمن الكورونا

قد يطول الوقت الذي سنمضيه في المنزل إلتزاماً بالقرارات الحكومية بالحجر المنزلي، ولا بد من القيام بأنشطة تدعو للتفاؤل والتفكير الإيجابى والتأقلم مع الوضع الراهن الى حين انحسار الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها. لذلك أطلقت هيئة السياحة الأيرلندية منصة مجانية على موقعي أنغامي وسبوتفي تضم 50 أغانية هي الأكثر شعبية. لتأخذك برحلة إفتراضية إلى جزيرة أيرلندا وأنت في منزلك.

وتضم المنصة طيفاً واسعاً من الأغاني الشعبية والتقليدية الأيرلندية، أغاني الحب وأغاني الشعور بالسعادة بالإضافة الى أشهر الأغاني العالمية، لتناسب جميع الأذواق وترفع من الروح المعنوية والتفكير الإيجابي التي نحن بأمس الحاجة لها حتى زوال هذه الجائحة.

خلال الأيام الطبيعية المزدحمة قد لا يتسنى لنا رؤية جمال الأشياء من حولنا وتقديرها، أما اليوم نستطيع أن نرى بوضوح تلك النعم وبالتالي الحصول على الأمتنان والرضى وذلك بحد ذاته سيجلب السعادة والطمأنينة.

نعم اليوم هو يوم جميل فلنسمع ونستمتع فان الموسيقى هي لغة الشعوب.