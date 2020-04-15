الامارات | محمد بن زايد يعزي هاتفياً رياض المبارك في وفاة والدته

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي هاتفياً رياض المبارك في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ واجب العزاء إلى رياض عبدالرحمن المبارك في وفاة والدته. وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. من جانبه أعرب المبارك عن خالص شكره وتقديره وأفراد أسرة الفقيدة لمبادرة سموه وما أبداه من مشاعر مواساة كان لها بالغ الأثر في نفوسهم جميعا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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