الامارات | "بلدية دبي" تمنع نقل العمال خارج الإمارة وتحظر دخول غير المقيمين بها

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تمنع نقل العمال خارج الإمارة وتحظر دخول غير المقيمين بها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية دبي منع نقل عمال المقاولات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على إمارة دبي فقط، كذلك منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأوضحت البلدية في تعميم وجهته إلى كافة شركات المقاولات، العاملة في إمارة دبي، أنه القرار يأتي في إطار حرصها الدائم والمستمر، على الصحة العامة، وسلامة كافة شرائح المجتمع، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصحية التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، للالتزام بكافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، من الجهات الرسمية المختصة لضمان سلامة المجتمع .