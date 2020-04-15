الامارات | ترقبوا الساعة الخامسة.. إحاطة إعلامية جديدة لحكومة الإمارات حول مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا الساعة الخامسة.. إحاطة إعلامية جديدة لحكومة الإمارات حول مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل لكم صحيفة الامارات الخامسة من مساء اليوم تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة. بإمكانكم المتابعة عبر الموقع الالكتروني وجميع منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.