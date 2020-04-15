الامارات | هطول أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مناطق متفرقة في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق في دبي وأبوظبي والشارقة هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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