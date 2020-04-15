"شرطة أبوظبي" تعفي المركبات التجارية من رسوم التسجيل

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين قرار إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل تنفيذاً لحزمة الإجراءات التحفيزية الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي.

ويشمل القرار إعفاء المركبات التى تمارس الأنشطة التجارية في الإمارة من رسوم التسجيل من تاريخ 16 مارس2020ولغاية نهاية العام الجاري، وسيتم ارجاع الرسوم للمركبات التي دفعت الرسوم المالية وأكملت التسجيل.

ودعت شرطة أبوظبي جميع الشركات والمؤسسات الاستفادة من القرار عبر تطبيقها الذكي وموقعها الالكتروني www.adpolice.gov.ae والالتزام بجميع التدابير الوقائية الاحترازية التي تطبقها الجهات المختصة في الدولة حاليا واتباع النظم والقوانين والإرشادات التى ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

وأكدت اهتمامها بتوفير الخدمات الشرطية عبر القنوات الرقمية بما يتماشى مع الاجراءات الاحترازية وبالمستوى الذي يحقق الأمن والأمان لجميع فئات المجتمع.