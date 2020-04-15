«قمح الإمارات»: الاكتفاء الذاتي للأسر خلال 5 سنوات

السيد حسن (الفجيرة)

قالت رابطة «قمح الإمارات» إنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأسر المزارع المنتجة خلال خمس سنوات، ودعت الرابطة المزارعين المواطنين من أصحاب المزارع الصغيرة للانضمام إليها، للاستفادة من الآراء والمناقشات التي يتم طرحها من خلال المجموعة المخصصة للمزارعين على شبكات التواصل الاجتماعي، لتعزيز زراعة القمح والتوسع فيه على مستوى المزارع الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال سعيد الطنيجي، أحد مؤسسي رابطة «قمح الإمارات» إن الرابطة تضم حالياً 50 مزارعاً للقمح من مواطني العين ودبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان، ولها صفحة على قنوات التواصل الاجتماعي، وجميع أعضاء الرابطة يكتفون ذاتياً من القمح عن طريق مزارعهم الخاصة». وأكد الطنيجي، أن الرابطة تعتمد على المزارعين المواطنين ممن يملكون مزارع قمح صغيرة ومتوسطة الحجم في الوقت الحالي، أما المزارع الكبيرة التي تقوم على تسويق المنتج، محلياً وخارجياً فليس للرابطة أي صلة بها، لأن الهدف هو تبني وترابط المزارع الصغيرة ودعمها فنياً.

وذكر الطنيجي أن الرابطة بدأت منذ خمس سنوات بتدشين موقع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كنا خمسة أعضاء، ثم 30 عضوًا، ثم 50 عضواً الآن، ونسعى خلال السنوات الخمس القادمة إلى استقطاب ما يزيد على 3000 مزارع مواطن لزراعة القمح وتأصيله وترسيخه لدى المواطنين للوصول بهذه المزارع إلى درجة الاكتفاء الذاتي للأسر صاحبة هذه المزارع.

وقال الطنيجي إن إنتاج الرابطة من القمح سنوياً يبلغ قرابة 30 طناً من القمح تنتجها 50 مزرعة قمح مملوكة لمواطنين في إمارات مختلفة، ونسعى خلال السنوات الخمس القادمة مع استقطاب 3000 مزارع إلى الوصول بالإنتاج لحد 300 طن سنوياً، وهذا في حد ذاته سيخلق نوعاً من الاكتفاء الذاتي لدى 3000 أسرة وعوائل أخرى إضافية يتم مدها بالمنتج في أطر عائلية، لافتاً إلى أن هدف الرابطة هو استقطاب المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تنتج كميات سنوية تتراوح من 500 كيلو إلى 2 طن سنوياً، أما المزارع الكبرى المتخصصة والمدارة بوساطة شركات كبرى فليس من اختصاص الرابطة.

وأضاف الطنيجي، وهو أحد مؤسسي رابطة «قمح الإمارات» أننا ننتقي أفضل التقاوي من العالم كله، حيث تم الاستقرار على التقاوي الجزائرية «البليوني» و«محمد البشير»، وهي تقاو معروفة بهذين الاسمين، وذات إنتاجية عالية جداً وجودة عالمية.

ومن خطط الرابطة عقب استقطاب مزارعين مواطنين جدد، إقامة مخازن لتخزين القمح بطريقة علمية ومفيدة، بحيث يكون لكل 50 إلى 100 مزرعة مخزن كبير مقام وفق أساليب علمية وتقنية، وتكون جميع المخازن التي تغطي 3000 مزرعة مربوطة بنظام خاص بوزارة الاقتصاد او الجهات الرسمية المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي في الدولة، وأن توفر هذه المخازن قاعدة معلوماتية لمد الجهات الرسمية بكافة المعلومات حول كميات القمح المخزن في كل مخزن ومدى قدرته على تغطية احتياجات الأسر صاحبة المزارع.

وأشار أن الرابطة لا تدعم أي مزرعة بالمساعدات المالية، وأن كل مزارع يقوم بزراعة القمح بالجهود الذاتية الخاصة به، وإن كانت هناك بعض الآلات الخاصة بموسم حصاد القمح يتم تدويرها على المزارعين لمساعدتهم.