اعتماد اتفاقية تشغيل المركبات الصديقة للبيئة

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد أمس باستخدام الاتصال المرئي عن بُعد.

وقدم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية عرضاً مرئياً حول جملة من الخدمات والمبادرات التي تعمل عليها الدائرة ضمن الجهود الحكومية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

ولفت إلى جملة من الإجراءات المالية التي تتبعها الدائرة خلال مرحلة العمل عن بُعد، بالتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات المالية، واختتم العرض بعددٍ من التوصيات التي اعتمدها المجلس.

وقدم الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية عرضاً حول الجهود التي تقوم بها الدوائر والمؤسسات الحكومية في دعم الموظفين وسير العمل الحكومي خلال مرحلة العمل عن بُعد، والتي تلتزم بها كافة الدوائر وفق التوجيهات الصادرة.

واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات المرفقة بالعرض، ووجّه بالتنسيق حولها مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على دراسة هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي لمواطني الإمارة.

وأشار عبدالله علي المحيان رئيس الهيئة إلى العديد من الممارسات ذات الجودة العالية التي تعمل الهيئة على دراستها والاستفادة منها في تطبيق نظام تأميني يشمل كافة مواطني إمارة الشارقة، لافتا إلى العمل، بالتعاون مع الجهات المختصة على دراسة كافة الفئات المستفيدة، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لها.

ووجّه المجلس باستكمال الدراسة المقدمة، ووضع الخطط المناسبة لتطبيقها.

واعتمد المجلس اتفاقية تشغيل المركبات الصديقة للبيئة وفقاً لنظام حق الامتياز، وتهدف إلى توفير خدمة نقل الركاب باستخدام المركبات الصديقة للبيئة، يتم حجزها عن طريق التطبيقات الذكية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، وجّه المجلس بتشكيل لجنة التطوع في إمارة الشارقة برئاسة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية للعمل على دراسة كافة الاحتياجات التطوعية وتنظيمها، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية حولها.