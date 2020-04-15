50 سيارة للرش في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

خصصت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 50 سيارة للرش الضبابي والتعقيم، لتكثيف العمل وتعقيم وتطهير مختلف شوارع الإمارة ضمن البرنامج الوطني للتعقيم، والذي يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام الدائرة أنه في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، بدأت حملة موسعة لتعقيم وتطهير كافة طرق وشوارع الإمارة، ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة في إمارة رأس الخيمة.

وأضاف الحمادي «إن الدائرة استنفرت جهودها لتنفيذ عمليات التعقيم على الوجه الأمثل بأحدث التجهيزات والإمكانيات المتخصصة، بما في ذلك 30 سيارة للرش الضبابي، و20 جهازاً للرش اليدوي، 20 سيارة لغرض التعقيم، و13 سيارة لتنظيف الشوارع، و10 آلات للرش الضبابي اليدوي، ومعدات تنظيف الحاويات»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحملة التي تنفذها المؤسسات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، والتي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة مؤسسات وهيئات الدولة في هذا الموقف الاستثنائي، والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، مع مراعاة أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

وأكد الحمادي أن الدائرة وفرت كامل المعدات اللازمة من مركبات وأدوات ومواد التعقيم المناسبة، و40 موظفاً لديهم الخبرة والكفاءة العالية في مجال التعقيم، و50 فرداً من عمال الدائرة تم تزويدهم باللباس المناسب، والنزول إلى الميدان لمباشرة أعمال التعقيم التي تستمر بشكل يومي.