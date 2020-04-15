معاً نحن بخير.. 1030 غرفة فندقية للأطقم الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي، تقديم 1030 غرفة من قبل مجموعة من الفنادق ومدرسة واحدة، وذلك لاستيعاب الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في خط الدفاع الأول، ضمن برنامج «معاً نحن بخير» الذي يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الحالية.

وتشمل المشاركات، مساهمات من مجموعة فنادق ميلينيوم و«رويال روز» وسيتي سيزنز وبارك روتانا وأيلا «مدينة العين» وبوابة ميلينيوم كابيتال والتي قدمت جميعها غرفاً وأجنحة فندقية، بالإضافة للمدرسة العلمية الدولية، كما تسهم هيئة «معاً» بتمويل قسم من تكلفة إقامة الكوادر الطبية من خلال المساهمات الواردة للبرنامج.

ويأتي تقديم جميع هذه الغرف للإقامة كمساهمات عينية للعاملين في المجال الطبي وموظفي الدعم، المعنيين بالاستجابة الفورية للحالات الطارئة، ولمن يحتاجون إلى أماكن للحجر الصحي، بحيث يستفيد نحو 1000 موظف، يشملون العاملين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالإضافة إلى موظفي الخدمات الطبية الخارجية، حيث قامت هيئة معاً بتنسيق الغرف بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وأسهمت مجموعة «بن حم» بتقديم مساهمات عينية شملت الغرف الفندقية مع وجبات مجانية وخدمة الغرف للكوادر العاملة في المجال الصحي، وقال أحمد بن مسلم بن حم العامري الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي سيزنز للفنادق»: إن المجموعة قررت تسخير فنادقها في خدمة الوطن خلال هذه الفترة الاستثنائية، فمن الطبيعي أن نقدم مواردنا ونسخر طاقاتنا للعاملين في القطاعات الطبية الذين يعملون بلا كلل ويضحون من أجل الصالح العام، باعتبار أن الكوادر الطبية هي خطوط دفاعنا الأولى وتقوم بعمل بطولي خلال هذه الظروف الراهنة، ويسعدنا أن نشاركهم جهدهم باستضافتنا لهم خلال هذه الفترة.

من جانبه، قال علي محمد البادي مالك المدرسة العلمية الدولية: «نعتبر هذه المساهمة واجباً وطنياً يحثنا على المشاركة في الجهود الوطنية الجبارة التي نراها من مختلف القطاعات وفئات المجتمع في أبوظبي للتصدي للتحديات الصحية الحالية».

ومن ناحيتها، قالت أمل يوسف، الممرضة في أحد مستشفيات أبوظبي: نحن ممتنون للغاية للدعم الكبير الذي تلقيناه من جميع أفراد المجتمع الذي يشرفنا أن نخدمه، حيث يثبت برنامج «معاً نحن بخير» أن الصمود والتضامن والمسؤولية الاجتماعية كلها قيم مغروسة ومتعمقة في مجتمعنا، ولهذا نشعر بالأمان، فالجميع متحد معاً حتى في أصعب الأوقات.

محمد بن سلطان الظاهري: التكاتف سمة راسخة لدى الإماراتيين

أسهم الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري بـ 10 ملايين درهم لصالح برنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تعزيزاً لتضامن المجتمع في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة. وقال الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، إن المساهمة جاءت لدعم الجهود المبذولة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أهمية التكاتف المجتمعي الذي يعد سمة راسخة لدى المجتمع الإماراتي بتوجيهات القيادة الرشيدة التي حرصت دائماً على توفير كافة احتياجات ومستلزمات المواطنين والمقيمين، وأسست نهجاً حكيماً يقوم على إسعاد البشر.

وأكد أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات التي ظهرت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به برنامج «معاً نحن بخير» في توجيه جهود أفراد المجتمع لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة، من خلال دوره في تعزيز الحس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والجهات لخدمة المجتمع.