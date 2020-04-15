مجلس قيادات الشرطة يناقش مؤشرات الجرائم المقلقة

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية الذي ترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، مؤشرات الجرائم المقلقة على مستوى الدولة ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وبيان أهم التحديات التي تواجه رجال الأمن في التصدي لهذه الجرائم، وكيفية التعامل معها.

وعقد المجلس بتقنية الاتصال عن بُعد، بحضور معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبد العزيز الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإدارات التابعة للوزارة، بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة في الدولة حيال الوضع ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».