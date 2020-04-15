خدمات «الاستشاري الوطني» عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد) رفعت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني في أبوظبي من مستوى إجراءاتها الوقائية والاحترازية لأعلى مستوى طبقاً للتعليمات الصادرة من المجلس التنفيذي، حيث قامت بتحويل جميع الخدمات المتاحة ليتم تنفيذها عن بُعد، مع ضمان استمرارية الخدمات وإنجازها بالكفاءة السابقة نفسها.

وقامت الأمانة العامة، وبالتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بتوفير خدمات سحابية ورقمية تمكّن جميع الموظفين من إمكانية الوصول إلى جميع البيانات ولتسيير الأعمال عن بُعد، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة وقرارات المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات والأعمال، وفي ظل الأوضاع الراهنة والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وحفاظاً على صحة وسلامة موظفي الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي.

كما قامت الأمانة العامة بمتابعة من راكان مكتوم القبيسي، الأمين العام للمجلس، بتفعيل فريق «استدامة الأعمال» والذي يضم جميع مديري الإدارات والأقسام والذين تلقّوا تدريباً مباشراً خلال السنوات الماضية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لضمان استمرارية الأعمال.

كما أطلقت الأمانة العامة مبادرة لدعم حملة #الإمارات_تتطوع لتشجيع موظفيها على التطوع والمساهمة في الأعمال المجتمعية الميدانية، لترسيخ المعاني والإيجابية وقيم التكاتف والتلاحم الوطني، ولإيصال رسالة قيادتنا الرشيدة التي أكدت دائماً أننا #معا_نحن_بخير.

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